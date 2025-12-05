DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251205-930-382382/71 / 7Bis auf die Knochen: Mit einem Skelett wird in Cottbus gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstriert.Foto: Patrick Pleul1/7Bis auf die Knochen: Mit einem Skelett wird in Cottbus gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstriert.Foto: Patrick PleulEin Teilnehmer ist beim »Picoulet« in Genf verkleidet und voller Rasierschaum. Bei dem traditionellen bunten Umzug mit Musik kommt es oft zu wahren Schaumschlachten.Foto: Salvatore Di Nolfi2/7Ein Meeresbiologe im Nikolauskostüm taucht in das 250.000 Liter fassende Becken im Multimar-Wattforum in Tönning, um die Fische zu füttern.Foto: Christian Charisius3/7Vom Regen in die Traufe? Vor der Abstimmung über das Rentenpaket regnet es im Berliner Regierungsviertel.Foto: Kay Nietfeld4/7Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.Foto: Lars Penning5/7Supermond: Der letzte Vollmond des Jahres steht am Himmel über Istanbul.Foto: Emrah Gurel6/7Martialisch: Soldaten eines Panzergrenadierbataillons der Bundeswehr stehen während der offiziellen Übergabe des neuen Sturmgewehrs G95 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.Foto: Daniel Karmann7/7