DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Bis auf die Knochen: Mit einem Skelett wird in Cottbus gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstriert.
Foto: Patrick Pleul
Bundesweiter Schulstreik gegen Wehrpflicht
Ein Teilnehmer ist beim »Picoulet« in Genf verkleidet und voller Rasierschaum. Bei dem traditionellen bunten Umzug mit Musik kommt es oft zu wahren Schaumschlachten.
Foto: Salvatore Di Nolfi
Ein Meeresbiologe im Nikolauskostüm taucht in das 250.000 Liter fassende Becken im Multimar-Wattforum in Tönning, um die Fische zu füttern.
Foto: Christian Charisius
Vom Regen in die Traufe? Vor der Abstimmung über das Rentenpaket regnet es im Berliner Regierungsviertel.
Foto: Kay Nietfeld
Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.
Foto: Lars Penning
Supermond: Der letzte Vollmond des Jahres steht am Himmel über Istanbul.
Foto: Emrah Gurel
Martialisch: Soldaten eines Panzergrenadierbataillons der Bundeswehr stehen während der offiziellen Übergabe des neuen Sturmgewehrs G95 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.
Foto: Daniel Karmann
