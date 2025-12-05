Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Nikolaus taucht zu den Fischen
Ein Meeresbiologe im Nikolauskostüm taucht in das 250.000 Liter fassende Becken im Multimar-Wattforum in Tönning, um die Fische zu füttern.
Foto: Christian Charisius
Vom Regen in die Traufe? Vor der Abstimmung über das Rentenpaket regnet es im Berliner Regierungsviertel.
Foto: Kay Nietfeld
Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.
Foto: Lars Penning
Supermond: Der letzte Vollmond des Jahres steht am Himmel über Istanbul.
Foto: Emrah Gurel
Martialisch: Soldaten eines Panzergrenadierbataillons der Bundeswehr stehen während der offiziellen Übergabe des neuen Sturmgewehrs G95 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.
Foto: Daniel Karmann
