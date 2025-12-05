DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251205-930-382382/41 / 5Ein Meeresbiologe im Nikolauskostüm taucht in das 250.000 Liter fassende Becken im Multimar-Wattforum in Tönning, um die Fische zu füttern.Foto: Christian Charisius1/5Ein Meeresbiologe im Nikolauskostüm taucht in das 250.000 Liter fassende Becken im Multimar-Wattforum in Tönning, um die Fische zu füttern.Foto: Christian CharisiusVom Regen in die Traufe? Vor der Abstimmung über das Rentenpaket regnet es im Berliner Regierungsviertel.Foto: Kay Nietfeld2/5Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.Foto: Lars Penning3/5Supermond: Der letzte Vollmond des Jahres steht am Himmel über Istanbul.Foto: Emrah Gurel4/5Martialisch: Soldaten eines Panzergrenadierbataillons der Bundeswehr stehen während der offiziellen Übergabe des neuen Sturmgewehrs G95 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.Foto: Daniel Karmann5/5