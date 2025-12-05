DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251205-930-382382/21 / 3Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.Foto: Lars Penning1/3Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.Foto: Lars PenningVom Regen in die Traufe? Vor der Abstimmung über das Rentenpaket regnet es im Berliner Regierungsviertel.Foto: Kay Nietfeld2/3Ein Supermond geht hinter der Golden Gate Bridge in San Francisco auf.Foto: Godofredo A. Vásquez3/3