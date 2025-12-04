Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Miau wir sind Kultur! Winkekatzen stehen in der Sonderausstellung »Katzen!« im Hamburger Museum MARKK.
Foto: Georg Wendt
Sonderausstellung »Katzen!« im Hamburger Museum MARKK
Eissalat: Zwei Pferde grasen auf einer mit Raureif bedeckten Wiese in Baden-Württemberg.
Foto: Bernd Weißbrod
Feuerwerkskörper explodieren beim Chichibu-Nachtfest in der Präfektur Saitama im Osten Japans.
Foto: Uncredited
Ein doppelter Regenbogen leuchtet bunt über dem Hukou-Wasserfall im Kreis Jixian in der nordchinesischen Provinz Shanxi.
Foto: Lyu Guiming
Eine Frau steht nach heftigen Monsun-Regenfällen in Indonesien in ihrem überfluteten Haus
Foto: Reza Saifullah
Stuttgarts Fans zünden Pyrotechnik beim DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum.
Foto: David Inderlied
Olympischer Fackellauf: An der Akropolis in Athen wird die Flamme für die Olympischen Winterspiele 2026 entzündet.
Foto: Thanassis Stavrakis
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Charles III. gehen mit anderen Gästen zu einem Abendessen zu Ehren des Bundespräsidenten und seiner Frau in der St. George’s Hall von Schloss Windsor.
Foto: Bernd von Jutrczenka
Ein Kind blickt aus einem von Venezuela betriebenen Flugzeug, das mit abgeschobenen Migranten aus den USA auf dem Flughafen Simon Bolivar International in Maiquetia ankommt.
Foto: Cristian Hernandez
Diese Langzeitbelichtung zeigt einen Blick auf die Rue Royale in Paris mit Weihnachtsbeleuchtung und dem Place de la Concorde im Hintergrund.
Foto: Dimitar Dilkoff
