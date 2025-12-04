DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251204-930-377202/21 / 8Feuerwerkskörper explodieren beim Chichibu-Nachtfest in der Präfektur Saitama im Osten Japans.Foto: Uncredited1/8Feuerwerkskörper explodieren beim Chichibu-Nachtfest in der Präfektur Saitama im Osten Japans.Foto: UncreditedEin doppelter Regenbogen leuchtet bunt über dem Hukou-Wasserfall im Kreis Jixian in der nordchinesischen Provinz Shanxi.Foto: Lyu Guiming2/8Eine Frau steht nach heftigen Monsun-Regenfällen in Indonesien in ihrem überfluteten HausFoto: Reza Saifullah3/8Stuttgarts Fans zünden Pyrotechnik beim DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum.Foto: David Inderlied4/8Olympischer Fackellauf: An der Akropolis in Athen wird die Flamme für die Olympischen Winterspiele 2026 entzündet.Foto: Thanassis Stavrakis5/8Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Charles III. gehen mit anderen Gästen zu einem Abendessen zu Ehren des Bundespräsidenten und seiner Frau in der St. George’s Hall von Schloss Windsor.Foto: Bernd von Jutrczenka6/8Ein Kind blickt aus einem von Venezuela betriebenen Flugzeug, das mit abgeschobenen Migranten aus den USA auf dem Flughafen Simon Bolivar International in Maiquetia ankommt.Foto: Cristian Hernandez7/8Diese Langzeitbelichtung zeigt einen Blick auf die Rue Royale in Paris mit Weihnachtsbeleuchtung und dem Place de la Concorde im Hintergrund.Foto: Dimitar Dilkoff8/8