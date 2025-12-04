DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251204-930-377202/11 / 4Stuttgarts Fans zünden Pyrotechnik beim DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum.Foto: David Inderlied1/4Stuttgarts Fans zünden Pyrotechnik beim DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum.Foto: David InderliedDiese Langzeitbelichtung zeigt einen Blick auf die Rue Royale in Paris mit Weihnachtsbeleuchtung und dem Place de la Concorde im Hintergrund.Foto: Dimitar Dilkoff2/4Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Charles III. gehen mit anderen Gästen zu einem Abendessen zu Ehren des Bundespräsidenten und seiner Frau in der St. George’s Hall von Schloss Windsor.Foto: Bernd von Jutrczenka3/4Ein Kind blickt aus einem von Venezuela betriebenen Flugzeug, das mit abgeschobenen Migranten aus den USA auf dem Flughafen Simon Bolivar International in Maiquetia ankommt.Foto: Cristian Hernandez4/4