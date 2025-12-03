Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Charles III. in Schloss Windsor.
Foto: Hannah Mckay
Bundespräsident Steinmeier in Großbritannien
Verkleidete Höhenretter seilen sich von einem Gebäude des Herzzentrums Duisburg ab, um kleinen Patienten im Kinderherzzentrum Geschenke zu bringen.
Foto: Christoph Reichwein
Oberhof startet in die Alpinski-Saison: Eine Skifahrerin ist auf der Piste des Fallbachlifts unterwegs.
Foto: Michael Reichel
Mit Masken und Kunstblut protestieren Aktivisten in Bremen gegen Feuerwerk.
Foto: Sina Schuldt
Bundespräsident Steinmeier besucht Schloss Windsor und wird von König Charles III begrüßt.
Foto: Bernd von Jutrczenka
Eine Frau blickt auf die von Smog geplagte Millionenmetropole Teheran.
Foto: Aref Taherkenareh
Der Weihnachtsbaum des US-Kapitols, eine Rottanne aus dem Humboldt-Toiyabe National Forest in Nevada, wird beleuchtet.
Foto: J. Scott Applewhite
Devil's Thumb, ein Gipfel des Stikine Icefield in Alaska, ist mit Schnee bedeckt.
Foto: Becky Bohrer
Die Sonne geht hinter Tegucigalpa in Honduras unter.
Foto: Moises Castillo
