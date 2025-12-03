DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251203-930-372356/31 / 9Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Charles III. in Schloss Windsor.Foto: Hannah Mckay1/9Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Charles III. in Schloss Windsor.Foto: Hannah MckayVerkleidete Höhenretter seilen sich von einem Gebäude des Herzzentrums Duisburg ab, um kleinen Patienten im Kinderherzzentrum Geschenke zu bringen.Foto: Christoph Reichwein2/9Oberhof startet in die Alpinski-Saison: Eine Skifahrerin ist auf der Piste des Fallbachlifts unterwegs.Foto: Michael Reichel3/9Mit Masken und Kunstblut protestieren Aktivisten in Bremen gegen Feuerwerk.Foto: Sina Schuldt4/9Bundespräsident Steinmeier besucht Schloss Windsor und wird von König Charles III begrüßt.Foto: Bernd von Jutrczenka5/9Eine Frau blickt auf die von Smog geplagte Millionenmetropole Teheran.Foto: Aref Taherkenareh6/9Der Weihnachtsbaum des US-Kapitols, eine Rottanne aus dem Humboldt-Toiyabe National Forest in Nevada, wird beleuchtet.Foto: J. Scott Applewhite7/9Devil's Thumb, ein Gipfel des Stikine Icefield in Alaska, ist mit Schnee bedeckt.Foto: Becky Bohrer8/9Die Sonne geht hinter Tegucigalpa in Honduras unter.Foto: Moises Castillo9/9