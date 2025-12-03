DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251203-930-372356/11 / 3Der Weihnachtsbaum des US-Kapitols, eine Rottanne aus dem Humboldt-Toiyabe National Forest in Nevada, wird beleuchtet.Foto: J. Scott Applewhite1/3Der Weihnachtsbaum des US-Kapitols, eine Rottanne aus dem Humboldt-Toiyabe National Forest in Nevada, wird beleuchtet.Foto: J. Scott ApplewhiteDevil's Thumb, ein Gipfel des Stikine Icefield in Alaska, ist mit Schnee bedeckt.Foto: Becky Bohrer2/3Die Sonne geht hinter Tegucigalpa in Honduras unter.Foto: Moises Castillo3/3