Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251203-930-372356/1

1 / 3
Der Weihnachtsbaum des US-Kapitols, eine Rottanne aus dem Humboldt-Toiyabe National Forest in Nevada, wird beleuchtet.
Foto: J. Scott Applewhite
1/3
Weihnachtsbäume - Washington
Der Weihnachtsbaum des US-Kapitols, eine Rottanne aus dem Humboldt-Toiyabe National Forest in Nevada, wird beleuchtet.
Foto: J. Scott Applewhite
Devil's Thumb, ein Gipfel des Stikine Icefield in Alaska, ist mit Schnee bedeckt.
Foto: Becky Bohrer
2/3
Die Sonne geht hinter Tegucigalpa in Honduras unter.
Foto: Moises Castillo
3/3