Es hat leider nur für Platz zwei gereicht in der Nations League für die deutschen Frauen.Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Kinder in Papst- und Gardistenkostümen erwarten Leo XIV. im De la Croix Krankenhaus im LibanonFoto: Domenico Stinellis
Zentrum für Politische Schönheit installiert Lübcke-Statue vor CDU-ParteizentraleFoto: Markus Lenhardt
Sanitäter behandelt verwundeten Soldaten nahe der Front in der OstukraineFoto: Evgeniy Maloletka
Nach tödlichem Brand: Polizei untersucht Brandort in Tai Po HongkongFoto: Vernon Yuen
Sturzflut in Nordsumatra: Überlebende bergen letzte HabseligkeitenFoto: Binsar Bakkara
Westjordanland: Soldaten blockieren Palästinensern Zugang zu OlivenhainenFoto: Leo Correa
Papst Leo XIV. (M) grüßt die Menge, als er umgeben von Sicherheitskräften zu einem Treffen mit Jugendlichen in Bkerké, dem Sitz der maronitischen Kirche im Libanon, kommt.Foto: Bilal Hussein
Das festlich beleuchtete Packhaus, mit der beleuchteten Zahl »1« am Hafen in Tönning. Das im Jahr 1783 erbaute Backsteingebäude gilt in der Vorweihnachtszeit als der längste Adventskalender der Welt.Foto: Bodo Marks
Venezuelas Präsident Nicolas Maduro küsst eine venezolanische Flagge während einer Veranstaltung im Präsidentenpalast in Caracas.Foto: Ariana Cubillos