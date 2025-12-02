Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251202-930-367662/4

1 / 10
Es hat leider nur für Platz zwei gereicht in der Nations League für die deutschen Frauen.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
1/10
Spanien - Deutschland
Es hat leider nur für Platz zwei gereicht in der Nations League für die deutschen Frauen.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Kinder in Papst- und Gardistenkostümen erwarten Leo XIV. im De la Croix Krankenhaus im Libanon
Foto: Domenico Stinellis
2/10
Zentrum für Politische Schönheit installiert Lübcke-Statue vor CDU-Parteizentrale
Foto: Markus Lenhardt
3/10
Sanitäter behandelt verwundeten Soldaten nahe der Front in der Ostukraine
Foto: Evgeniy Maloletka
4/10
Nach tödlichem Brand: Polizei untersucht Brandort in Tai Po Hongkong
Foto: Vernon Yuen
5/10
Sturzflut in Nordsumatra: Überlebende bergen letzte Habseligkeiten
Foto: Binsar Bakkara
6/10
Westjordanland: Soldaten blockieren Palästinensern Zugang zu Olivenhainen
Foto: Leo Correa
7/10
Papst Leo XIV. (M) grüßt die Menge, als er umgeben von Sicherheitskräften zu einem Treffen mit Jugendlichen in Bkerké, dem Sitz der maronitischen Kirche im Libanon, kommt.
Foto: Bilal Hussein
8/10
Das festlich beleuchtete Packhaus, mit der beleuchteten Zahl »1« am Hafen in Tönning. Das im Jahr 1783 erbaute Backsteingebäude gilt in der Vorweihnachtszeit als der längste Adventskalender der Welt.
Foto: Bodo Marks
9/10
Venezuelas Präsident Nicolas Maduro küsst eine venezolanische Flagge während einer Veranstaltung im Präsidentenpalast in Caracas.
Foto: Ariana Cubillos
10/10