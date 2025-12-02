DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251202-930-367662/31 / 9Kinder in Papst- und Gardistenkostümen erwarten Leo XIV. im De la Croix Krankenhaus im LibanonFoto: Domenico Stinellis1/9Kinder in Papst- und Gardistenkostümen erwarten Leo XIV. im De la Croix Krankenhaus im LibanonFoto: Domenico StinellisZentrum für Politische Schönheit installiert Lübcke-Statue vor CDU-ParteizentraleFoto: Markus Lenhardt2/9Sanitäter behandelt verwundeten Soldaten nahe der Front in der OstukraineFoto: Evgeniy Maloletka3/9Nach tödlichem Brand: Polizei untersucht Brandort in Tai Po HongkongFoto: Vernon Yuen4/9Sturzflut in Nordsumatra: Überlebende bergen letzte HabseligkeitenFoto: Binsar Bakkara5/9Westjordanland: Soldaten blockieren Palästinensern Zugang zu OlivenhainenFoto: Leo Correa6/9Papst Leo XIV. (M) grüßt die Menge, als er umgeben von Sicherheitskräften zu einem Treffen mit Jugendlichen in Bkerké, dem Sitz der maronitischen Kirche im Libanon, kommt.Foto: Bilal Hussein7/9Das festlich beleuchtete Packhaus, mit der beleuchteten Zahl »1« am Hafen in Tönning. Das im Jahr 1783 erbaute Backsteingebäude gilt in der Vorweihnachtszeit als der längste Adventskalender der Welt.Foto: Bodo Marks8/9Venezuelas Präsident Nicolas Maduro küsst eine venezolanische Flagge während einer Veranstaltung im Präsidentenpalast in Caracas.Foto: Ariana Cubillos9/9