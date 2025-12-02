DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251202-930-367662/21 / 5Sturzflut in Nordsumatra: Überlebende bergen letzte HabseligkeitenFoto: Binsar Bakkara1/5Sturzflut in Nordsumatra: Überlebende bergen letzte HabseligkeitenFoto: Binsar BakkaraWestjordanland: Soldaten blockieren Palästinensern Zugang zu OlivenhainenFoto: Leo Correa2/5Papst Leo XIV. (M) grüßt die Menge, als er umgeben von Sicherheitskräften zu einem Treffen mit Jugendlichen in Bkerké, dem Sitz der maronitischen Kirche im Libanon, kommt.Foto: Bilal Hussein3/5Das festlich beleuchtete Packhaus, mit der beleuchteten Zahl »1« am Hafen in Tönning. Das im Jahr 1783 erbaute Backsteingebäude gilt in der Vorweihnachtszeit als der längste Adventskalender der Welt.Foto: Bodo Marks4/5Venezuelas Präsident Nicolas Maduro küsst eine venezolanische Flagge während einer Veranstaltung im Präsidentenpalast in Caracas.Foto: Ariana Cubillos5/5