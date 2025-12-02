Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Sturzflut in Indonesien
Sturzflut in Nordsumatra: Überlebende bergen letzte Habseligkeiten
Foto: Binsar Bakkara
Westjordanland: Soldaten blockieren Palästinensern Zugang zu Olivenhainen
Foto: Leo Correa
Papst Leo XIV. (M) grüßt die Menge, als er umgeben von Sicherheitskräften zu einem Treffen mit Jugendlichen in Bkerké, dem Sitz der maronitischen Kirche im Libanon, kommt.
Foto: Bilal Hussein
Das festlich beleuchtete Packhaus, mit der beleuchteten Zahl »1« am Hafen in Tönning. Das im Jahr 1783 erbaute Backsteingebäude gilt in der Vorweihnachtszeit als der längste Adventskalender der Welt.
Foto: Bodo Marks
Venezuelas Präsident Nicolas Maduro küsst eine venezolanische Flagge während einer Veranstaltung im Präsidentenpalast in Caracas.
Foto: Ariana Cubillos
