DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251202-930-367662/11 / 3Papst Leo XIV. (M) grüßt die Menge, als er umgeben von Sicherheitskräften zu einem Treffen mit Jugendlichen in Bkerké, dem Sitz der maronitischen Kirche im Libanon, kommt.Foto: Bilal Hussein1/3Papst Leo XIV. (M) grüßt die Menge, als er umgeben von Sicherheitskräften zu einem Treffen mit Jugendlichen in Bkerké, dem Sitz der maronitischen Kirche im Libanon, kommt.Foto: Bilal HusseinDas festlich beleuchtete Packhaus, mit der beleuchteten Zahl »1« am Hafen in Tönning. Das im Jahr 1783 erbaute Backsteingebäude gilt in der Vorweihnachtszeit als der längste Adventskalender der Welt.Foto: Bodo Marks2/3Venezuelas Präsident Nicolas Maduro küsst eine venezolanische Flagge während einer Veranstaltung im Präsidentenpalast in Caracas.Foto: Ariana Cubillos3/3