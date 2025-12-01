DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251201-930-363111/71 / 9Es weihnachtet im Garten von Familie Muschner in Ostbrandenburg.Foto: Patrick Pleul1/9Es weihnachtet im Garten von Familie Muschner in Ostbrandenburg.Foto: Patrick PleulStart in die Woche: Kanzler Merz zu Beginn der GremiensitzungenFoto: Kay Nietfeld2/9Mobile Begeisterung für Papst LeoFoto: Hussein Malla3/9Suchtrupps in HongkongFoto: kyodo4/9Scharfe Schnee-KurveFoto: Christoph Reichwein5/9Winterlich klare Schönheit über dem MöhneseeFoto: Christoph Reichwein6/9ed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar.Foto: Altaf Qadri7/9Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain.Foto: Robert F. Bukaty8/9Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro.Foto: Bruna Prado9/9