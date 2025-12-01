DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251201-930-363111/61 / 8Start in die Woche: Kanzler Merz zu Beginn der GremiensitzungenFoto: Kay Nietfeld1/8Start in die Woche: Kanzler Merz zu Beginn der GremiensitzungenFoto: Kay NietfeldMobile Begeisterung für Papst LeoFoto: Hussein Malla2/8Suchtrupps in HongkongFoto: kyodo3/8Scharfe Schnee-KurveFoto: Christoph Reichwein4/8Winterlich klare Schönheit über dem MöhneseeFoto: Christoph Reichwein5/8ed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar.Foto: Altaf Qadri6/8Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain.Foto: Robert F. Bukaty7/8Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro.Foto: Bruna Prado8/8