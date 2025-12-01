DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251201-930-363111/51 / 7Mobile Begeisterung für Papst LeoFoto: Hussein Malla1/7Mobile Begeisterung für Papst LeoFoto: Hussein MallaSuchtrupps in HongkongFoto: kyodo2/7Scharfe Schnee-KurveFoto: Christoph Reichwein3/7Winterlich klare Schönheit über dem MöhneseeFoto: Christoph Reichwein4/7ed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar.Foto: Altaf Qadri5/7Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain.Foto: Robert F. Bukaty6/7Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro.Foto: Bruna Prado7/7