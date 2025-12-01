Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251201-930-363111/5

1 / 7
Mobile Begeisterung für Papst Leo
Foto: Hussein Malla
1/7
Papst Leo XIV. besucht den Libanon
Mobile Begeisterung für Papst Leo
Foto: Hussein Malla
Suchtrupps in Hongkong
Foto: kyodo
2/7
Scharfe Schnee-Kurve
Foto: Christoph Reichwein
3/7
Winterlich klare Schönheit über dem Möhnesee
Foto: Christoph Reichwein
4/7
ed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar.
Foto: Altaf Qadri
5/7
Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain.
Foto: Robert F. Bukaty
6/7
Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro.
Foto: Bruna Prado
7/7