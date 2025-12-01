DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251201-930-363111/21 / 4Winterlich klare Schönheit über dem MöhneseeFoto: Christoph Reichwein1/4Winterlich klare Schönheit über dem MöhneseeFoto: Christoph Reichweined-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar.Foto: Altaf Qadri2/4Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain.Foto: Robert F. Bukaty3/4Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro.Foto: Bruna Prado4/4