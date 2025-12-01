Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251201-930-363111/2

1 / 4
Winterlich klare Schönheit über dem Möhnesee
Foto: Christoph Reichwein
1/4
Meteorologischer Winteranfang in Nordrhein-Westfalen
Winterlich klare Schönheit über dem Möhnesee
Foto: Christoph Reichwein
ed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar.
Foto: Altaf Qadri
2/4
Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain.
Foto: Robert F. Bukaty
3/4
Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro.
Foto: Bruna Prado
4/4