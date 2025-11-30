DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251130-930-359741/51 / 12Leuchtende Figuren stehen im Vorgarten umgeben von zahlreichen weiteren Lichtern, die das Weihnachtshaus der Familie Lange erstrahlen lassen. Das Haus wird zur Adventszeit traditionell mit tausenden bunten Lichtern geschmückt.Foto: Matthias Bein1/12Leuchtende Figuren stehen im Vorgarten umgeben von zahlreichen weiteren Lichtern, die das Weihnachtshaus der Familie Lange erstrahlen lassen. Das Haus wird zur Adventszeit traditionell mit tausenden bunten Lichtern geschmückt.Foto: Matthias BeinFans stehen beim traditionellen Weihnachtssingen auf der Süd-Tribüne im BVB-Stadion.Foto: Fabian Strauch2/12Das E-Werk am Pfaffenteich in Schwerin wird im Rahmen des Aktionstages »Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe« als sichtbares Zeichen gegen die Todesstrafe mit grünem Licht angestrahlt.Foto: Danny Gohlke3/12Francesco Friedrich, Tim Becker, Alexander Schueller und Felix Straub aus Deutschland im Viererbob nach dem zweiten Lauf: Francesco Friedrich jubelt über den Sieg.Foto: Matthias Schrader4/12Ein Kajakfahrer fährt vor schneebedeckten Bergen über den Chiemsee.Foto: Katrin Requadt5/12Ziegen ziehen NikolausgespannFoto: Thomas Warnack6/12Katze aus Motorraum befreitFoto: Berufsfeuerwehr Augsburg7/121. Advent in Orange - Wetter in OberschwabenFoto: Thomas Warnack8/12Ein Luftbild zeigt die Zerstörung in der Stadt Aleppo vor dem ersten Jahrestag der Befreiung der Stadt.Foto: Moawia Atrash9/12Fans der brasilianischen Mannschaft Flamengo feiern ein Tor, während sie das Endspiel im Copa Libertadores auf einer riesigen Leinwand im Maracana-Stadion in Rio verfolgen.Foto: Bruna Prado10/12Rettungskräfte evakuieren eine ältere Bewohnerin nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.Foto: Efrem Lukatsky11/12Eine Retterin hält einen geretteten Hund nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.Foto: Efrem Lukatsky12/12