DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Das E-Werk am Pfaffenteich in Schwerin wird im Rahmen des Aktionstages »Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe« als sichtbares Zeichen gegen die Todesstrafe mit grünem Licht angestrahlt.
Foto: Danny Gohlke
Schwerin setzt ein Zeichen gegen die Todesstrafe
Foto: Danny Gohlke
Francesco Friedrich, Tim Becker, Alexander Schueller und Felix Straub aus Deutschland im Viererbob nach dem zweiten Lauf: Francesco Friedrich jubelt über den Sieg.
Foto: Matthias Schrader
2/10
Ein Kajakfahrer fährt vor schneebedeckten Bergen über den Chiemsee.
Foto: Katrin Requadt
3/10
Ziegen ziehen Nikolausgespann
Foto: Thomas Warnack
4/10
Katze aus Motorraum befreit
Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg
5/10
1. Advent in Orange - Wetter in Oberschwaben
Foto: Thomas Warnack
6/10
Ein Luftbild zeigt die Zerstörung in der Stadt Aleppo vor dem ersten Jahrestag der Befreiung der Stadt.
Foto: Moawia Atrash
7/10
Fans der brasilianischen Mannschaft Flamengo feiern ein Tor, während sie das Endspiel im Copa Libertadores auf einer riesigen Leinwand im Maracana-Stadion in Rio verfolgen.
Foto: Bruna Prado
8/10
Rettungskräfte evakuieren eine ältere Bewohnerin nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.
Foto: Efrem Lukatsky
9/10
Eine Retterin hält einen geretteten Hund nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.
Foto: Efrem Lukatsky
10/10