DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251130-930-359741/41 / 10Das E-Werk am Pfaffenteich in Schwerin wird im Rahmen des Aktionstages »Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe« als sichtbares Zeichen gegen die Todesstrafe mit grünem Licht angestrahlt.Foto: Danny Gohlke1/10Das E-Werk am Pfaffenteich in Schwerin wird im Rahmen des Aktionstages »Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe« als sichtbares Zeichen gegen die Todesstrafe mit grünem Licht angestrahlt.Foto: Danny GohlkeFrancesco Friedrich, Tim Becker, Alexander Schueller und Felix Straub aus Deutschland im Viererbob nach dem zweiten Lauf: Francesco Friedrich jubelt über den Sieg.Foto: Matthias Schrader2/10Ein Kajakfahrer fährt vor schneebedeckten Bergen über den Chiemsee.Foto: Katrin Requadt3/10Ziegen ziehen NikolausgespannFoto: Thomas Warnack4/10Katze aus Motorraum befreitFoto: Berufsfeuerwehr Augsburg5/101. Advent in Orange - Wetter in OberschwabenFoto: Thomas Warnack6/10Ein Luftbild zeigt die Zerstörung in der Stadt Aleppo vor dem ersten Jahrestag der Befreiung der Stadt.Foto: Moawia Atrash7/10Fans der brasilianischen Mannschaft Flamengo feiern ein Tor, während sie das Endspiel im Copa Libertadores auf einer riesigen Leinwand im Maracana-Stadion in Rio verfolgen.Foto: Bruna Prado8/10Rettungskräfte evakuieren eine ältere Bewohnerin nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.Foto: Efrem Lukatsky9/10Eine Retterin hält einen geretteten Hund nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.Foto: Efrem Lukatsky10/10