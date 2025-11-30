Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ziegen ziehen Nikolausgespann
Foto: Thomas Warnack
Nikolaus ist zu einer Adventsfeier unterwegs
Foto: Thomas Warnack
Katze aus Motorraum befreit
Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg
1. Advent in Orange - Wetter in Oberschwaben
Foto: Thomas Warnack
Ein Luftbild zeigt die Zerstörung in der Stadt Aleppo vor dem ersten Jahrestag der Befreiung der Stadt.
Foto: Moawia Atrash
Fans der brasilianischen Mannschaft Flamengo feiern ein Tor, während sie das Endspiel im Copa Libertadores auf einer riesigen Leinwand im Maracana-Stadion in Rio verfolgen.
Foto: Bruna Prado
Rettungskräfte evakuieren eine ältere Bewohnerin nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.
Foto: Efrem Lukatsky
Eine Retterin hält einen geretteten Hund nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.
Foto: Efrem Lukatsky
