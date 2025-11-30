DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251130-930-359741/21 / 51. Advent in Orange - Wetter in OberschwabenFoto: Thomas Warnack1/51. Advent in Orange - Wetter in OberschwabenFoto: Thomas WarnackEin Luftbild zeigt die Zerstörung in der Stadt Aleppo vor dem ersten Jahrestag der Befreiung der Stadt.Foto: Moawia Atrash2/5Fans der brasilianischen Mannschaft Flamengo feiern ein Tor, während sie das Endspiel im Copa Libertadores auf einer riesigen Leinwand im Maracana-Stadion in Rio verfolgen.Foto: Bruna Prado3/5Rettungskräfte evakuieren eine ältere Bewohnerin nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.Foto: Efrem Lukatsky4/5Eine Retterin hält einen geretteten Hund nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew.Foto: Efrem Lukatsky5/5