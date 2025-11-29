DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251129-930-356793/61 / 11Ein Hund nimmt an der Weihnachtspulli-Parade von »Rescue Dogs of London and Friends« teil.Foto: Jeff Moore1/11Ein Hund nimmt an der Weihnachtspulli-Parade von »Rescue Dogs of London and Friends« teil.Foto: Jeff MooreMehr als 1000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen im traditionellen Habit vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz vorüber.Foto: Hendrik Schmidt2/11Der Weihnachtsmann kommt zum Tag der offenen Tür vor das Weihnachtspostamt Himmelsberg gefahren.Foto: Michael Reichel3/11Papst Leo XIV. zelebriert eine Messe in der Volkswagen Arena in Istanbul.Foto: Khalil Hamra4/11Mit Katze durch die überfluteten StraßenFoto: Eranga Jayawardena5/11Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-JugendorganisationFoto: Boris Roessler6/11Nach dem Großbrand in HongkongFoto: Vernon Yuen7/11Ukraine - Wohnhaus nach DrohnenangriffFoto: Efrem Lukatsky8/11Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.Foto: Omar Ashtawy9/11Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.Foto: Philipp von Ditfurth10/11Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.Foto: Julia Demaree Nikhinson11/11