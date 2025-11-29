Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ein Hund nimmt an der Weihnachtspulli-Parade von »Rescue Dogs of London and Friends« teil.
Foto: Jeff Moore
Weihnachtspulli-Parade in London
Foto: Jeff Moore
Mehr als 1000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen im traditionellen Habit vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz vorüber.
Foto: Hendrik Schmidt
Der Weihnachtsmann kommt zum Tag der offenen Tür vor das Weihnachtspostamt Himmelsberg gefahren.
Foto: Michael Reichel
Papst Leo XIV. zelebriert eine Messe in der Volkswagen Arena in Istanbul.
Foto: Khalil Hamra
Mit Katze durch die überfluteten Straßen
Foto: Eranga Jayawardena
Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation
Foto: Boris Roessler
Nach dem Großbrand in Hongkong
Foto: Vernon Yuen
Ukraine - Wohnhaus nach Drohnenangriff
Foto: Efrem Lukatsky
Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.
Foto: Omar Ashtawy
Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.
Foto: Philipp von Ditfurth
Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
