DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251129-930-356793/51 / 10Der Weihnachtsmann kommt zum Tag der offenen Tür vor das Weihnachtspostamt Himmelsberg gefahren.Foto: Michael Reichel1/10Der Weihnachtsmann kommt zum Tag der offenen Tür vor das Weihnachtspostamt Himmelsberg gefahren.Foto: Michael ReichelMehr als 1000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen im traditionellen Habit vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz vorüber.Foto: Hendrik Schmidt2/10Papst Leo XIV. zelebriert eine Messe in der Volkswagen Arena in Istanbul.Foto: Khalil Hamra3/10Mit Katze durch die überfluteten StraßenFoto: Eranga Jayawardena4/10Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-JugendorganisationFoto: Boris Roessler5/10Nach dem Großbrand in HongkongFoto: Vernon Yuen6/10Ukraine - Wohnhaus nach DrohnenangriffFoto: Efrem Lukatsky7/10Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.Foto: Omar Ashtawy8/10Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.Foto: Philipp von Ditfurth9/10Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.Foto: Julia Demaree Nikhinson10/10