DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251129-930-356793/4

Mit Katze durch die überfluteten Straßen
Foto: Eranga Jayawardena
Überschwemmungen in Sri Lanka
Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation
Foto: Boris Roessler
Nach dem Großbrand in Hongkong
Foto: Vernon Yuen
Ukraine - Wohnhaus nach Drohnenangriff
Foto: Efrem Lukatsky
Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.
Foto: Omar Ashtawy
Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.
Foto: Philipp von Ditfurth
Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
