DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251129-930-356793/31 / 6Mit Katze durch die überfluteten StraßenFoto: Eranga Jayawardena1/6Mit Katze durch die überfluteten StraßenFoto: Eranga JayawardenaProtest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-JugendorganisationFoto: Boris Roessler2/6Ukraine - Wohnhaus nach DrohnenangriffFoto: Efrem Lukatsky3/6Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.Foto: Omar Ashtawy4/6Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.Foto: Philipp von Ditfurth5/6Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.Foto: Julia Demaree Nikhinson6/6