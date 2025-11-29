Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mit Katze durch die überfluteten Straßen
Foto: Eranga Jayawardena
Überschwemmungen in Sri Lanka
Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation
Foto: Boris Roessler
Ukraine - Wohnhaus nach Drohnenangriff
Foto: Efrem Lukatsky
Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.
Foto: Omar Ashtawy
Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.
Foto: Philipp von Ditfurth
Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
