DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251129-930-356793/21 / 5Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-JugendorganisationFoto: Boris Roessler1/5Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-JugendorganisationFoto: Boris RoesslerUkraine - Wohnhaus nach DrohnenangriffFoto: Efrem Lukatsky2/5Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.Foto: Omar Ashtawy3/5Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.Foto: Philipp von Ditfurth4/5Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.Foto: Julia Demaree Nikhinson5/5