DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251129-930-356793/1

1 / 5
1/5
Nahostkonflikt - Gaza
Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an.
Foto: Omar Ashtawy
Nikolausdarsteller ziehen beim 13. Internationalen Nikolaus-Treffen in einem Umzug in Richtung der Pfarrkirche Sankt Martin in Missen-Wilhams.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
2/5
Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt.
Foto: Philipp von Ditfurth
3/5
Flaggen Chinas und der Sonderverwaltungsregion Hongkong wehen auf Halbmast, um den Opfern des tödlichen Brandes zu gedenken.
Foto: Chan Long Hei
4/5
Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
5/5