Bilder des Tages

Eröffnung Nürnberger Christkindlesmarkt 2025

Alle Jahre wieder: Mit dem feierlichen Prolog eröffnet Nora Falk, das neue Nürnberger Christkind, auf der Empore der Frauenkirche offiziell den Nürnberger Christkindlesmarkt 2025.

Foto: Daniel Karmann
Foto: Daniel Karmann
Eröffnung Nürnberger Christkindlesmarkt 2025
Alle Jahre wieder: Mit dem feierlichen Prolog eröffnet Nora Falk, das neue Nürnberger Christkind, auf der Empore der Frauenkirche offiziell den Nürnberger Christkindlesmarkt 2025.
Foto: Daniel Karmann
Blick über den Christkindlesmarkt, einen der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands.
Foto: Daniel Karmann
Wo der »Bürostuhl« zum Sportgerät wird: In der Alten Werft von Bremen finden die 10. Chair-Hockey Masters statt.
Foto: Sina Schuldt
Es weihnachtet auch am Kanzleramt: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an der Übergabe des Weihnachtsbaums teil.
Foto: Michael Kappeler
Unbeschwerte Momente: Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe im Gaza-Krieg Zeichentrickfilme an.
Foto: Omar Ashtawy
Start in die neue Skisaison
Foto: Peter Kneffel
Papst Leo in der Türkei
Foto: Domenico Stinellis
Das Gipfelkreuz der Zugspitze kehrt zurück
Foto: Peter Kneffel
Pressekonferenz der Koalitionsspitzen
Foto: Michael Kappeler
Der Eibsee im winterlichen Gewand
Foto: Peter Kneffel
Polarlichter über Island
Foto: Owen Humphreys
