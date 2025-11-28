DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251128-930-352331/71 / 11Alle Jahre wieder: Mit dem feierlichen Prolog eröffnet Nora Falk, das neue Nürnberger Christkind, auf der Empore der Frauenkirche offiziell den Nürnberger Christkindlesmarkt 2025.Foto: Daniel Karmann1/11Alle Jahre wieder: Mit dem feierlichen Prolog eröffnet Nora Falk, das neue Nürnberger Christkind, auf der Empore der Frauenkirche offiziell den Nürnberger Christkindlesmarkt 2025.Foto: Daniel KarmannBlick über den Christkindlesmarkt, einen der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands.Foto: Daniel Karmann2/11Wo der »Bürostuhl« zum Sportgerät wird: In der Alten Werft von Bremen finden die 10. Chair-Hockey Masters statt.Foto: Sina Schuldt3/11Es weihnachtet auch am Kanzleramt: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an der Übergabe des Weihnachtsbaums teil.Foto: Michael Kappeler4/11Unbeschwerte Momente: Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe im Gaza-Krieg Zeichentrickfilme an.Foto: Omar Ashtawy5/11Start in die neue SkisaisonFoto: Peter Kneffel6/11Papst Leo in der TürkeiFoto: Domenico Stinellis7/11Das Gipfelkreuz der Zugspitze kehrt zurückFoto: Peter Kneffel8/11Pressekonferenz der KoalitionsspitzenFoto: Michael Kappeler9/11Der Eibsee im winterlichen GewandFoto: Peter Kneffel10/11Polarlichter über IslandFoto: Owen Humphreys11/11