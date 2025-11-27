DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251127-930-346608/61 / 12Tierischer Zuschauer beim Ski-Weltcup -in eine Decke eingewickelter Hund wartet an der Strecke der Langläufer.Foto: Vesa Moilanen1/12Tierischer Zuschauer beim Ski-Weltcup -in eine Decke eingewickelter Hund wartet an der Strecke der Langläufer.Foto: Vesa MoilanenPapst Leo XIV. hält seine Rede während eines Treffens mit Behörden, Mitgliedern der Zivilgesellschaft und Diplomaten in der Nationalbibliothek des Präsidentenpalastes.Foto: Domenico Stinellis2/12Super Mario kann fliegen - ein Mario-Ballon schwebt während der Macy's Thanksgiving Day Parade die Sixth Avenue hinunter.Foto: Eduardo Munoz Alvarez3/12Bundeskanzler Friedrich Merz (l, CDU) empfängt Kristen Michal, Ministerpräsident von Estland, vor einem bilateralen Gespräch im Kanzleramt.Foto: Michael Kappeler4/12Haushaltswoche - Junge Union im BundestagFoto: Michael Kappeler5/12Papst auf seiner ersten Auslandsreise - Schatten der BeobachterFoto: Alessandra Tarantino6/12Hände von Taleb al-Abdulmohsen - Todesfahrer vom Magdeburger WeihnachtsmarktFoto: Klaus-Dietmar Gabbert7/12Hochwasserkatastrophe - Evakuierungszentrum in ThailandFoto: Arnun Chonmahatrakool8/12Flammeninferno - brennende Wohnsiedlung in HongkongFoto: Chan Long Hei9/12Zusammenstöße vor dem Finale der Copa LibertadoresFoto: Bruna Prado10/12Ein Wellenreiter surft durch wehenden Schnee.Foto: Don Campbell11/12Flamengo-Fußballfans verabschieden in Rio de Janeiro ihre Mannschaft.Foto: Bruna Prado12/12