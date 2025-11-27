Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Tierischer Zuschauer beim Ski-Weltcup -in eine Decke eingewickelter Hund wartet an der Strecke der Langläufer.
Foto: Vesa Moilanen
Ski-Weltcup in Ruka
Papst Leo XIV. hält seine Rede während eines Treffens mit Behörden, Mitgliedern der Zivilgesellschaft und Diplomaten in der Nationalbibliothek des Präsidentenpalastes.
Foto: Domenico Stinellis
Super Mario kann fliegen - ein Mario-Ballon schwebt während der Macy's Thanksgiving Day Parade die Sixth Avenue hinunter.
Foto: Eduardo Munoz Alvarez
Bundeskanzler Friedrich Merz (l, CDU) empfängt Kristen Michal, Ministerpräsident von Estland, vor einem bilateralen Gespräch im Kanzleramt.
Foto: Michael Kappeler
Haushaltswoche - Junge Union im Bundestag
Foto: Michael Kappeler
Papst auf seiner ersten Auslandsreise - Schatten der Beobachter
Foto: Alessandra Tarantino
Hände von Taleb al-Abdulmohsen - Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Hochwasserkatastrophe - Evakuierungszentrum in Thailand
Foto: Arnun Chonmahatrakool
Flammeninferno - brennende Wohnsiedlung in Hongkong
Foto: Chan Long Hei
Zusammenstöße vor dem Finale der Copa Libertadores
Foto: Bruna Prado
Ein Wellenreiter surft durch wehenden Schnee.
Foto: Don Campbell
Flamengo-Fußballfans verabschieden in Rio de Janeiro ihre Mannschaft.
Foto: Bruna Prado
