DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251127-930-346608/4

Hände von Taleb al-Abdulmohsen - Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Fortsetzung Prozess um Attentat vom Magdeburger Weihnachtsmarkt
Hochwasserkatastrophe - Evakuierungszentrum in Thailand
Foto: Arnun Chonmahatrakool
Flammeninferno - brennende Wohnsiedlung in Hongkong
Foto: Chan Long Hei
Zusammenstöße vor dem Finale der Copa Libertadores
Foto: Bruna Prado
Ein Wellenreiter surft durch wehenden Schnee.
Foto: Don Campbell
Flamengo-Fußballfans verabschieden in Rio de Janeiro ihre Mannschaft.
Foto: Bruna Prado
