Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251127-930-346608/1

1 / 5
Die Polizei stößt in Rio de Janeiro mit Flamengo-Fußballfans zusammen.
Foto: Bruna Prado
1/5
Zusammenstöße zwischen Fußball-Fans und Polizei
Die Polizei stößt in Rio de Janeiro mit Flamengo-Fußballfans zusammen.
Foto: Bruna Prado
Flamengo-Fußballfans verabschieden in Rio de Janeiro ihre Mannschaft.
Foto: Bruna Prado
2/5
Rauch steigt auf, während Feuerwehrleute die letzten Flammen löschen.
Foto: Vernon Yuen
3/5
Ein Wellenreiter surft durch wehenden Schnee.
Foto: Don Campbell
4/5
Liverpools Manager Arne Slot (M) reagiert am Spielfeldrand.
Foto: Jon Super
5/5