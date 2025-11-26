Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/7

Münchens Harry Kane reagiert nach dem Spiel.
Foto: Sven Hoppe
FC Arsenal - Bayern München
Frankfurts Fans zünden Pyrotechnik.
Foto: Uwe Anspach
Ein Kind nimmt beim Einlauf der Mannschaften den Spielball in die Hände.
Foto: Uwe Anspach
Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.
Foto: Sebastian Kahnert
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei seinem Staatsbesuch im Königreich Spanien von Francesca Lluc Armengol Socias, Präsidentin des Abgeordnetenhauses, im Abgeordnetenhaus begrüßt.
Foto: Bernd von Jutrczenka
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt das Cockpit eines Mercedes von Mercedes-Chef Ola Källenius erklärt.
Foto: Bernd Weißbrod
Bundeskanzler Friedrich Merz während der Generaldebatte
Foto: Michael Kappeler
Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister Straßenbahn
Foto: David Young
Aurora Borealis über Island
Foto: Owen Humphreys
Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.
Foto: XinHua
Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.
Foto: Remko De Waal
Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.
Foto: Remko De Waal
Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.
Foto: Ariana Cubillos
Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.
Foto: Abdullah Tepeli
