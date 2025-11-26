DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/71 / 14Münchens Harry Kane reagiert nach dem Spiel.Foto: Sven Hoppe1/14Münchens Harry Kane reagiert nach dem Spiel.Foto: Sven HoppeFrankfurts Fans zünden Pyrotechnik.Foto: Uwe Anspach2/14Ein Kind nimmt beim Einlauf der Mannschaften den Spielball in die Hände.Foto: Uwe Anspach3/14Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.Foto: Sebastian Kahnert4/14Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei seinem Staatsbesuch im Königreich Spanien von Francesca Lluc Armengol Socias, Präsidentin des Abgeordnetenhauses, im Abgeordnetenhaus begrüßt.Foto: Bernd von Jutrczenka5/14Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt das Cockpit eines Mercedes von Mercedes-Chef Ola Källenius erklärt.Foto: Bernd Weißbrod6/14Bundeskanzler Friedrich Merz während der GeneraldebatteFoto: Michael Kappeler7/14Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister StraßenbahnFoto: David Young8/14Aurora Borealis über IslandFoto: Owen Humphreys9/14Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.Foto: XinHua10/14Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.Foto: Remko De Waal11/14Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.Foto: Remko De Waal12/14Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.Foto: Ariana Cubillos13/14Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.Foto: Abdullah Tepeli14/14