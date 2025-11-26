DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/61 / 11Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.Foto: Sebastian Kahnert1/11Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.Foto: Sebastian KahnertBundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei seinem Staatsbesuch im Königreich Spanien von Francesca Lluc Armengol Socias, Präsidentin des Abgeordnetenhauses, im Abgeordnetenhaus begrüßt.Foto: Bernd von Jutrczenka2/11Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt das Cockpit eines Mercedes von Mercedes-Chef Ola Källenius erklärt.Foto: Bernd Weißbrod3/11Bundeskanzler Friedrich Merz während der GeneraldebatteFoto: Michael Kappeler4/11Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister StraßenbahnFoto: David Young5/11Aurora Borealis über IslandFoto: Owen Humphreys6/11Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.Foto: XinHua7/11Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.Foto: Remko De Waal8/11Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.Foto: Remko De Waal9/11Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.Foto: Ariana Cubillos10/11Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.Foto: Abdullah Tepeli11/11