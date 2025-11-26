Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/6

1 / 11
Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.
Foto: Sebastian Kahnert
1/11
Eröffnung 591. Dresdner Striezelmarkt
Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.
Foto: Sebastian Kahnert
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei seinem Staatsbesuch im Königreich Spanien von Francesca Lluc Armengol Socias, Präsidentin des Abgeordnetenhauses, im Abgeordnetenhaus begrüßt.
Foto: Bernd von Jutrczenka
2/11
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt das Cockpit eines Mercedes von Mercedes-Chef Ola Källenius erklärt.
Foto: Bernd Weißbrod
3/11
Bundeskanzler Friedrich Merz während der Generaldebatte
Foto: Michael Kappeler
4/11
Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister Straßenbahn
Foto: David Young
5/11
Aurora Borealis über Island
Foto: Owen Humphreys
6/11
Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.
Foto: XinHua
7/11
Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.
Foto: Remko De Waal
8/11
Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.
Foto: Remko De Waal
9/11
Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.
Foto: Ariana Cubillos
10/11
Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.
Foto: Abdullah Tepeli
11/11