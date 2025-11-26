Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt das Cockpit eines Mercedes von Mercedes-Chef Ola Källenius erklärt.
Foto: Bernd Weißbrod
Jahresveranstaltung Strategiedialog Automobilwirtschaft
Bundeskanzler Friedrich Merz während der Generaldebatte
Foto: Michael Kappeler
Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister Straßenbahn
Foto: David Young
Aurora Borealis über Island
Foto: Owen Humphreys
Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.
Foto: XinHua
Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.
Foto: Remko De Waal
Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.
Foto: Remko De Waal
Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.
Foto: Ariana Cubillos
Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.
Foto: Abdullah Tepeli
