DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/4

1 / 8
Bundeskanzler Friedrich Merz während der Generaldebatte
Foto: Michael Kappeler
1/8
Bundestag - Haushaltswoche
Bundeskanzler Friedrich Merz während der Generaldebatte
Foto: Michael Kappeler
Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister Straßenbahn
Foto: David Young
2/8
Aurora Borealis über Island
Foto: Owen Humphreys
3/8
Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.
Foto: XinHua
4/8
Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.
Foto: Remko De Waal
5/8
Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.
Foto: Remko De Waal
6/8
Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.
Foto: Ariana Cubillos
7/8
Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.
Foto: Abdullah Tepeli
8/8