DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/31 / 7Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister StraßenbahnFoto: David Young1/7Mehrere Verletze bei Unfall mit entgleister StraßenbahnFoto: David YoungAurora Borealis über IslandFoto: Owen Humphreys2/7Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.Foto: XinHua3/7Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.Foto: Remko De Waal4/7Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.Foto: Remko De Waal5/7Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.Foto: Ariana Cubillos6/7Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.Foto: Abdullah Tepeli7/7