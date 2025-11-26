DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/21 / 5Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.Foto: XinHua1/5Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.Foto: XinHuaBunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.Foto: Remko De Waal2/5Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.Foto: Remko De Waal3/5Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.Foto: Ariana Cubillos4/5Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.Foto: Abdullah Tepeli5/5