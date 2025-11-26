Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/2

1 / 5
Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.
Foto: XinHua
1/5
Überschwemmungen in Südthailand
Ein Mann watet durch die Fluten in einem Vorort von Hat Yai in Thailand.
Foto: XinHua
Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.
Foto: Remko De Waal
2/5
Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.
Foto: Remko De Waal
3/5
Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.
Foto: Ariana Cubillos
4/5
Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.
Foto: Abdullah Tepeli
5/5