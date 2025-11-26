Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251126-930-341118/1

1 / 4
Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.
Foto: Remko De Waal
1/4
Surinam feiert Unabhängigkeit von Niederlanden
Bunt gekleidete Gäste feiern im Garten des Präsidentenpalastes von Suriname.
Foto: Remko De Waal
Ministerpräsident Dick Schoof besucht die Stiftung für Arbeitsmobilisierung und Entwicklung.
Foto: Remko De Waal
2/4
Präsident Nicolas Maduro schwingt ein Schwert.
Foto: Ariana Cubillos
3/4
Türkische Polizisten sperren eine Strasse ab.
Foto: Abdullah Tepeli
4/4