Gegner von Bolsonaro feiern seine Verurteilung.
Foto: Eraldo Peres
Bolsonaro tritt Haftstrafe auf Polizeiwache an
Trump begnadigt Truthahn vor Thanksgiving.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Räkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.
Foto: Danny Lawson
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
Foto: Antonius Jagad Sr
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Foto: Uli Deck
Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer Bäckerei
Foto: Christian Charisius
Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von oben
Foto: Jens Büttner
Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer Ausstellung
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Rumkugeln - Nashorn im Schnee
Foto: Taneèek David
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Foto: Jacquelyn Martin
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Foto: Li Minggang
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Foto: Jeff Mcintosh
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
