Gegner von Bolsonaro feiern seine Verurteilung.
Räkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer Bäckerei
Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von oben
Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer Ausstellung
Rumkugeln - Nashorn im Schnee
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.