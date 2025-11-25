DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/91 / 12Trump begnadigt Truthahn vor Thanksgiving.Foto: Julia Demaree Nikhinson1/12Trump begnadigt Truthahn vor Thanksgiving.Foto: Julia Demaree NikhinsonRäkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.Foto: Danny Lawson2/12Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.Foto: Antonius Jagad Sr3/12Internationaler Tag gegen Gewalt an FrauenFoto: Uli Deck4/12Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer BäckereiFoto: Christian Charisius5/12Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von obenFoto: Jens Büttner6/12Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer AusstellungFoto: Klaus-Dietmar Gabbert7/12Rumkugeln - Nashorn im SchneeFoto: Taneèek David8/12Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.Foto: Jacquelyn Martin9/12Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.Foto: Li Minggang10/12Niedliche Schneemänner in Kanada.Foto: Jeff Mcintosh11/12Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov12/12