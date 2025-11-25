Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/9

1 / 12
Trump begnadigt Truthahn vor Thanksgiving.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
1/12
US-Präsident begnadigt Thanksgiving-Truthahn
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Räkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.
Foto: Danny Lawson
2/12
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
Foto: Antonius Jagad Sr
3/12
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Foto: Uli Deck
4/12
Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer Bäckerei
Foto: Christian Charisius
5/12
Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von oben
Foto: Jens Büttner
6/12
Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer Ausstellung
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
7/12
Rumkugeln - Nashorn im Schnee
Foto: Taneèek David
8/12
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Foto: Jacquelyn Martin
9/12
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Foto: Li Minggang
10/12
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Foto: Jeff Mcintosh
11/12
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
12/12