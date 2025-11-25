DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/81 / 11Räkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.Foto: Danny Lawson1/11Räkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.Foto: Danny LawsonIndonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.Foto: Antonius Jagad Sr2/11Internationaler Tag gegen Gewalt an FrauenFoto: Uli Deck3/11Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer BäckereiFoto: Christian Charisius4/11Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von obenFoto: Jens Büttner5/11Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer AusstellungFoto: Klaus-Dietmar Gabbert6/11Rumkugeln - Nashorn im SchneeFoto: Taneèek David7/11Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.Foto: Jacquelyn Martin8/11Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.Foto: Li Minggang9/11Niedliche Schneemänner in Kanada.Foto: Jeff Mcintosh10/11Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov11/11