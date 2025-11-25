DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/71 / 10Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.Foto: Antonius Jagad Sr1/10Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.Foto: Antonius Jagad SrInternationaler Tag gegen Gewalt an FrauenFoto: Uli Deck2/10Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer BäckereiFoto: Christian Charisius3/10Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von obenFoto: Jens Büttner4/10Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer AusstellungFoto: Klaus-Dietmar Gabbert5/10Rumkugeln - Nashorn im SchneeFoto: Taneèek David6/10Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.Foto: Jacquelyn Martin7/10Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.Foto: Li Minggang8/10Niedliche Schneemänner in Kanada.Foto: Jeff Mcintosh9/10Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov10/10