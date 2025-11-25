Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
Foto: Antonius Jagad Sr
Ausbruch des Vulkans Merapi
Foto: Antonius Jagad Sr
Foto: Antonius Jagad Sr
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Foto: Uli Deck
2/10
Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer Bäckerei
Foto: Christian Charisius
3/10
Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von oben
Foto: Jens Büttner
4/10
Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer Ausstellung
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
5/10
Rumkugeln - Nashorn im Schnee
Foto: Taneèek David
6/10
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Foto: Jacquelyn Martin
7/10
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Foto: Li Minggang
8/10
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Foto: Jeff Mcintosh
9/10
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
10/10