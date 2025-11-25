DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/61 / 9Internationaler Tag gegen Gewalt an FrauenFoto: Uli Deck1/9Internationaler Tag gegen Gewalt an FrauenFoto: Uli DeckMerz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer BäckereiFoto: Christian Charisius2/9Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von obenFoto: Jens Büttner3/9Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer AusstellungFoto: Klaus-Dietmar Gabbert4/9Rumkugeln - Nashorn im SchneeFoto: Taneèek David5/9Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.Foto: Jacquelyn Martin6/9Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.Foto: Li Minggang7/9Niedliche Schneemänner in Kanada.Foto: Jeff Mcintosh8/9Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov9/9