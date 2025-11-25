Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/6

1 / 9
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Foto: Uli Deck
1/9
Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Foto: Uli Deck
Merz mit Brot - Antrittsbesuch in Hamburg mit Besuch einer Bäckerei
Foto: Christian Charisius
2/9
Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von oben
Foto: Jens Büttner
3/9
Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer Ausstellung
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
4/9
Rumkugeln - Nashorn im Schnee
Foto: Taneèek David
5/9
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Foto: Jacquelyn Martin
6/9
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Foto: Li Minggang
7/9
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Foto: Jeff Mcintosh
8/9
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
9/9