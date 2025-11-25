DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/51 / 7Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von obenFoto: Jens Büttner1/7Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von obenFoto: Jens BüttnerSchau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer AusstellungFoto: Klaus-Dietmar Gabbert2/7Rumkugeln - Nashorn im SchneeFoto: Taneèek David3/7Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.Foto: Jacquelyn Martin4/7Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.Foto: Li Minggang5/7Niedliche Schneemänner in Kanada.Foto: Jeff Mcintosh6/7Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov7/7