Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251125-930-336502/5

1 / 7
Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von oben
Foto: Jens Büttner
1/7
Trübes Wetter in Norddeutschland
Zwei Inseln auf dem Feld - Landwirtschaft von oben
Foto: Jens Büttner
Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer Ausstellung
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
2/7
Rumkugeln - Nashorn im Schnee
Foto: Taneèek David
3/7
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Foto: Jacquelyn Martin
4/7
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Foto: Li Minggang
5/7
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Foto: Jeff Mcintosh
6/7
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
7/7