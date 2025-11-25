Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Schau mir in die Augen - klein und versteckt zwischen haarigen Beinen der Riesenvogelspinne bei einer Ausstellung
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Ausstellung Acht Beine, Acht Augen, Ein Gefühl - Gänsehaut
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Rumkugeln - Nashorn im Schnee
Foto: Taneèek David
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Foto: Jacquelyn Martin
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Foto: Li Minggang
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Foto: Jeff Mcintosh
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
