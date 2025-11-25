Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.

Foto: Jacquelyn Martin
Foto: Jacquelyn Martin
Vom US-Präsidenten begnadigte Truthähne Waddle und Gobble
Die Truthähne »Waddle« und »Gobble«, die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten »begnadigt« werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Foto: Jacquelyn Martin
Das Raumschiff »Shenzhou 22« hebt ab.
Foto: Li Minggang
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Foto: Jeff Mcintosh
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
