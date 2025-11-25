DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251124-930-332017/81 / 11Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt wird die Beleuchtung des riesigen Weihnachtsbaums mit 140.000 LEDs angeschaltet.Foto: Dieter Menne1/11Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt wird die Beleuchtung des riesigen Weihnachtsbaums mit 140.000 LEDs angeschaltet.Foto: Dieter MenneMelania Trump empfängt den offiziellen Weihnachtsbaum 2025 des Weißen Hauses.Foto: Julia Demaree Nikhinson2/11I want you for Weihnachtsmarkt!Foto: Klaus-Dietmar Gabbert3/11Blick auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg.Foto: Boris Roessler4/11Eröffnung der WeihnachtsmärkteFoto: Daniel Karmann5/11Bundespräsident Steinmeier legt den Schraubenzieher anFoto: Sebastian Kahnert6/11Friedrich Merz beim EU-Afrika-GipfelFoto: Michael Kappeler7/11Kampagnenstart »Stopp! Gewalt gegen Frauen« in Sachsen-AnhaltFoto: Klaus-Dietmar Gabbert8/11Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg.Foto: Patrick Pleul9/11Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt.Foto: Sina Schuldt10/11Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg.Foto: Bodo Marks11/11