DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt wird die Beleuchtung des riesigen Weihnachtsbaums mit 140.000 LEDs angeschaltet.
Foto: Dieter Menne
Riesiger Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt
Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt wird die Beleuchtung des riesigen Weihnachtsbaums mit 140.000 LEDs angeschaltet.
Foto: Dieter Menne
Melania Trump empfängt den offiziellen Weihnachtsbaum 2025 des Weißen Hauses.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
I want you for Weihnachtsmarkt!
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Blick auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg.
Foto: Boris Roessler
Eröffnung der Weihnachtsmärkte
Foto: Daniel Karmann
Bundespräsident Steinmeier legt den Schraubenzieher an
Foto: Sebastian Kahnert
Friedrich Merz beim EU-Afrika-Gipfel
Foto: Michael Kappeler
Kampagnenstart »Stopp! Gewalt gegen Frauen« in Sachsen-Anhalt
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt.
Foto: Sina Schuldt
Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg.
Foto: Bodo Marks
