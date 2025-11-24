DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251124-930-332017/71 / 9I want you for Weihnachtsmarkt!Foto: Klaus-Dietmar Gabbert1/9I want you for Weihnachtsmarkt!Foto: Klaus-Dietmar GabbertBlick auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg.Foto: Boris Roessler2/9Eröffnung der WeihnachtsmärkteFoto: Daniel Karmann3/9Bundespräsident Steinmeier legt den Schraubenzieher anFoto: Sebastian Kahnert4/9Friedrich Merz beim EU-Afrika-GipfelFoto: Michael Kappeler5/9Kampagnenstart »Stopp! Gewalt gegen Frauen« in Sachsen-AnhaltFoto: Klaus-Dietmar Gabbert6/9Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg.Foto: Patrick Pleul7/9Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt.Foto: Sina Schuldt8/9Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg.Foto: Bodo Marks9/9