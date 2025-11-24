DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251124-930-332017/61 / 8Blick auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg.Foto: Boris Roessler1/8Blick auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg.Foto: Boris RoesslerEröffnung der WeihnachtsmärkteFoto: Daniel Karmann2/8Bundespräsident Steinmeier legt den Schraubenzieher anFoto: Sebastian Kahnert3/8Friedrich Merz beim EU-Afrika-GipfelFoto: Michael Kappeler4/8Kampagnenstart »Stopp! Gewalt gegen Frauen« in Sachsen-AnhaltFoto: Klaus-Dietmar Gabbert5/8Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg.Foto: Patrick Pleul6/8Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt.Foto: Sina Schuldt7/8Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg.Foto: Bodo Marks8/8